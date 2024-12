Associação Mangalarga Marchador celebra Fenagro: "Organizado"

Saulo Lima, presidente da Associação Mangalarga Marchador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Saulo Lima, presidente da Associação Mangalarga Marchador, celebrou o retorno da Fenagro, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, durante entrevista concedida na Casa A TARDE, espaço do Grupo A TARDE na 33ª edição do evento, realizada no Parque de Exposições de Salvador.

"Fico feliz pela volta da Fenagro depois de quatro anos, com público e espaço muito bacana para todos os expositores, assim como para as pessoas que estão vindo aqui visitar. Um evento muito bem organizado", afirmou Saulo.

A feira, que ocorre entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, reúne cerca de 430 cavalos da raça Mangalarga Marchador, a maior em número de animais presentes na Fenagro. A raça, de origem brasileira e difundida a partir do sul de Minas Gerais, é conhecida pelo direcionamento a passeios e por seu crescimento expressivo no país.

"Hoje a Mangalarga Marchador é a maior associação em número de criadores de toda a América Latina, assim como a maior em número de animais também", destacou Saulo Lima.

Com expectativa de atrair mais de 100 mil visitantes, a Fenagro conta com uma programação diversificada, que inclui exibição de animais, leilões, shows e o espaço infantil Fenagrinho, reafirmando sua posição como um dos principais eventos do setor agropecuário brasileiro.