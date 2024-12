Diretor da Acelen detalha projeto bilionário que torna macaúba em combustível

- Foto: Divulgação

A Acelen Renováveis vai apostar na macaúba para produzir combustíveis renováveis nos próximos anos. Com um investimento de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 18 bilhões) na Bahia e Minas Gerais, a empresa pretende fazer da planta uma abundante fonte de energia, e isso sem causar devastação ao meio ambiente.

“Estamos falando de uma planta que pode gerar de 7 a 10 vezes mais óleo por hectare em comparação a soja’, disse o diretor de agronegócios da Acelen Renováveis, Victor Barra em entrevista ao programa Isso é Bahia da rádio A TARDE FM, que foi transmitido nesta quinta-feira, 5, direto da Fenagro.

Para o sucesso do projeto, a empresa vai construir uma refinaria perto de Mataripe, em São Francisco do Conde, e também o Centro de Inovação Tecnológica Agroindustrial – Acelen Agripark, que será construção em Montes Claro, Minas Gerais.

“A refinaria será construída perto da Refinaria de Mataripe que para gente tem uma localização estratégica, porque tem a possibilidade de uso do Terminal Marítimo que temos hoje, que é o maior calado do Nordeste em Madre de Deus. Isso é bastante importante para o escoamento do produto. Além disso nós temos a construção da Acelen Agripark que tem esse papel de ser o vetor de desenvolvimeto da macaúba”, explicou Victor Barra.

O diretor também detalha que outro ponto importante do projeto é o fato de que a macaúba será plantada em pastagens que hoje estão degradas e improdutivas, portanto, sem causar danos à natureza.

“A planta tem uma capacidade única de transformar essas terras que não contribuem hoje pro nosso ecossistema global em novas áreas frutíferas capazes de capturar carbono e movimentar a economia por meio dos combustíveis renováveis o que amplia muito o potencial desse fruto pro mundo”, pontuou.

