Secretário aposta na conexão entre agricultura familiar e agronegócio

O secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Ângelo Almeida, afirmou que um dos caminhos para se tornar uma das maiores potências na área rural é interligar a agricultura familiar com a tecnologia produzida pelo agronegócio.

“Quando a gente conseguir conectar os avanços que o agronegócio nos trouxe de produção por hectare a cada ano na Bahia para agricultura familiar, a Bahia vai atingir o seu pleno desenvolvimento”, disse o titular da pasta.

O titular da pasta esteve na 33ª edição da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), nesta sexta-feira, 5, que acontece no Parque de Exposições, em Salvador, até o próximo domingo, 8. Ao A TARDE, Almeida falou sobre o crescimento do setor no estado.

“A Bahia se destaca de forma extraordinária com a sua fronteira agrícola ligada ao oeste do estado com o Matopiba, temos ali o agronegócio crescendo muito nas margens do São Francisco e no extremo-sul. Aqui, a gente tem também a agricultura familiar”, afirmou.

Para o secretário, a Fenagro vem se destacando pela “conectividade do agronegócio, da ciência, da tecnologia, do melhoramento genético de rebanho e com a agricultura familiar”. Na ocasião, ele também elogiou o Grupo A TARDE, que organiza o evento nesta edição.

“A nossa saudação ao Grupo A TARDE por ter retomado este evento. Mais uma vez, é o A TARDE levantando bandeiras caras e importantes para o estado da Bahia”, declarou.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.