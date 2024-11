Salvador é "porta de entrada" internacional com novo voo, diz Jerônimo

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) na solenidade do voo Salvador-Paris - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

O início da operação do voo Salvador-Paris, inaugurado na tarde desta segunda-feira, 28, posiciona a Bahia como parte do turismo nacional. Para o governador Jerônimo Rodrigues (PT), a novidade transforma a capital baiana em “porta de entrada e de saída” não só para os baianos, como também para os visitantes.

“O turismo é uma agenda que mobiliza tantas outras. A gente trabalha com segurança pública, com estradas, inclusive as pessoas que vêm a Salvador e desejam ir para a Chapada, nós também viabilizamos a infraestrutura de estradas”, disse o gestor estadual.

A ampliação dos trechos internacionais, de acordo com o petista, contou com a ajuda do governo federal na intermediação com a empresa Air France, companhia aérea responsável pelo voo.

“Aqui é uma conquista, resultado de diversas mãos. Para que a gente pudesse ter a garantia, o governo federal também acabou endossando [o pedido]”, afirmou.

No primeiro pouso na capital baiana, a aeronave desembarcou aproximadamente 350 pessoas, o mesmo número embarcou nesta noite, às 18h50, rumo a Paris.

O chefe do Executivo estadual estaria entre esses viajantes, contudo, por “questões pessoais”, o petista precisou cancelar o passeio. “Quero pedir a expansão dessa agenda para outra oportunidade quando eu possa ir me reunir com vocês lá em Paris”, disse o gestor.

Para representá-lo, foram rumo à capital francesa os seguintes secretários: Angelo Almeida, de Desenvolvimento Econômico (SDE) e Osni Cardoso, Desenvolvimento Rural (SDR).

O voo também conta com 62 passageiros que vão à China para realizar cursos de capacitação a fim de trabalhar na BYD, conforme informou o governador.

“Hoje, líderes de grupos estão indo para ficar dois meses na China se capacitando para voltar e a gente poder ver ainda em dezembro a vinda do staff da BYD”, contou.