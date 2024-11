Bahia comemora desempenho do turismo e projeta crescimento em 2025

Secretário de Turismo Maurício Bacelar comemou momento so setor na Bahia - Foto: Mila Souza / Ag. A TARDE

O painel “Perspectivas do Turismo da Bahia”, apresentado na manhã desta segunda-feira, 28, no restaurante Senac Pelourinho, reuniu autoridades do setor de estados do Nordeste, de municípios baianos e representantes do trade turístico, que debateram formas de manter os bons números do estado na área.

O encontro antecede a cerimônia do voo inaugural da Air France, ligando Paris a Salvador, marcada para o período da tarde, no aeroporto da capital.

Leia mais

>> Presidente da Embratur diz que Bahia deve bater novo recorde no turismo

>> Bahia é o estado número 1 em entrada de estrangeiros no Nordeste

>> Flica 2024 tem ações especiais da Setur-BA até o fim de semana

No primeiro semestre deste ano, o estado arrecadou R$2,4 bilhões em ICMS, o que representa, segundo dados do IGBE, a segunda maior receita com turismo do Brasil, a frente do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Entre janeiro e setembro deste, a Bahia registrou um crescimento de 58,5% na chegada de turistas internacionais, ante o mesmo período de 2023, sendo o estado do Nordeste líder neste segmento.

Além disso, a Bahia é o terceiro estado do país em atração de voos e durante a alta temporada, será o maior estado do Nordeste em frequência de voos internacionais, com 16 em Salvador e 3 em Porto Seguro. A Bahia também registrou o maior fluxo de passageiros nos aeroportos entre os estados do Norte e Nordeste do país, com 8,03 milhões de viajantes, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

De acordo com o secretário de Turismo (Setur), Maurício Bacelar, as perspectivas para 2025 são as melhores possíveis.

“Nosso ano de 2025, deve ser superior ao recorde de 2024. A Bahia vai ter na atividade turística uma movimentação muito grande. Muitas vezes os leigos não entendem essa alegria dos baianos, do governo do Estado, do trade turístico, dos empresários com essa movimentação recorde do turismo. Essa movimentação se reflete na geração de emprego e renda para nós baianos. Nós também esperamos superar o nosso custo turístico”, projetou o secretário.

Em seu discurso, o presidente da Fecomércio da Bahia, Kelsor Fernandes, falou sobre o bom momento do turismo no estado e da importância de debater meios de manter o interesse dos turistas.

“Nós estamos vivendo um momento especial no turismo da Bahia de 2023 para cá. É importante que a gente tenha caminhos claros, projetos bem definidos para que a gente possa oferecer o melhor turismo. O turista vem aqui para conhecer as nossas belezas, as nossas praias, o turismo de negócios, o turismo de eventos e precisamos estar preparados para oferecer sempre o melhor serviço”, afirmou.

Kelsor Fernandes refrça que a Bahia precisa estar preparada para receber turistas. | Foto: Mila Souza / Ag. A TARDE

Já o presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, enfatizou que é preciso adotar medidas para que o bom momento não seja algo passageiro.

“O desafio é que esse momento não seja um momento, seja uma tendência. Esse é o desafio pra gente, porque momento é algo que passa. O que a gente quer é uma tendência. A tendência vai fazer com que eu possa sair da Embratur, e no ano que vem a gente está aqui comemorando, porque tem uma política pública que funciona feita por vocês, que vivem disso, que estão na conta, que, independente do governo, estarão no mesmo lugar, fazendo esse trabalho, e isso tem que ser tendência”, pontuou.

Para Marcelo Freixo, é preciso tornar o bom momento em tendência. | Foto: Mila Souza / Ag. A TARDE

Por sua vez, a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), Ana Carolina Medeiros, elogiou o trabalho que tem sido feito pela Embratur e governo da Bahia, que segundo ela, contribuem efetivamente para o bom resultado no setor.

“Tudo isso só é possível diante da parceria de gente de viagem, hotelaria e sindicato de vias, tudo que foi apresentado. A Embratur tem feito durante esse ano e meio, investindo em estratégias de políticas públicas bem fundamentadas, bem realizadas, com muitos resultados positivos, também tem a ver com a gente, com nós que recebemos esses turistas. Quando chegam aqui eles têm que saber que tudo que foi prometido para ele de fato acontece”, iniciou a presidente da Abav.

“A Bahia é a porta de entrada do turismo depois do Rio de Janeiro, é o principal destino do Nordeste e é de parabenizar, de bater palma por mais de 10 minutos, por tudo que o governo da Bahia tem feito, pela Bahia, pelas cidades e pelo Brasil, porque não tem a dúvida o que ele faz pela Bahia, está fazendo pelo nosso país”, concluiu.