Bahia é o estado número 1 em entrada de estrangeiros no Nordeste

A Bahia está em primeiro lugar em destinos turísticos do país e lidera também a entrada de estrangeiros na região Nordeste, segundo dados apresentados nesta sexta-feira, 16, pelo secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar, em almoço com jornalistas no Pelourinho.



A atividade turística representa atualmente 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, com R$ 4 bilhões em arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os dados fazem parte da “Estratégia Turística 4.0”, adotada pelo Governo do Estado, que atua com dois pilares: sustentabilidade e inovação; dividida em quatro eixos: biossegurança sanitária, qualificação de mão de obra, infraestrutura e promoção do turismo do estado.

Bacelar explicou como e porque a Bahia é um destino tão procurado pelos turistas e o que acredita ser o diferencial para o estado ter alcançado a marca expressiva na região.



“Belezas como a arquitetura colonial, nosso patrimônio natural, patrimônio cultural, patrimônio histórico da Bahia e, a meu ver, o maior patrimônio que nós temos do turismo que é o povo. Nós somos, verdadeiramente, frutos da miscigenação de brancos europeus, negros africanos, indígenas, que nos dão características especiais e únicas. Por exemplo, nós chegamos aqui, nós todos, essa informalidade desse jeito que nós temos e que tanto atrai as pessoas. Nós ouvimos muito das pessoas: ‘Ah, quando eu chego na Bahia eu sinto a energia diferente. Quando eu vou à Bahia eu me reenergizo’. Ora, de onde vem essa energia? Essa energia emana da gente, de nós, desse jeito que nós temos de plantar as coisas e que para mim é o maior patrimônio que a Bahia tem”, afirmou o secretário.

De acordo com dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), apresentados pelo secretário, revelam a forma como a atividade turística da Bahia tem se comportado nos últimos anos tem impactado diretamente na receita do Estado.



“O turismo está se comportando na Bahia em 2024, nós vamos aumentar a contribuição da atividade turística na receita do Estado. Isso são dados da SEI, que é a empresa do Estado, que é o órgão do Estado que faz o acompanhamento das atividades econômicas aqui na Bahia", pontuou Bacelar.

Nós nos consolidamos e hoje somos o principal portão de entrada de turistas estrangeiros do Norte e Nordeste brasileiro. Aqui pela Bahia passam 45% de todos os turistas estrangeiros que vêm para o Nordeste. E olha que há um tempo atrás o Ceará recebia mais do que a gente, Recife nos ameaçou e hoje nós recebemos o dobro do que recebemos Maurício Bacelar - secretário estadual de Turismo

Em junho de 2024, a Bahia foi o estado que mais cresceu na atividade turística do país, totalizando 19,2%, dado superior à média do Brasil que foi de 3,9%.



“Outros números, todos os dados que nós temos de crescimento da atividade turística. No mês de junho de 2004, a Bahia foi o estado que mais cresceu na atividade turística do país. Nós crescemos 19,2%. Um maior crescimento do país. E em relação à média nacional, quase seis vezes a média nacional. Nós crescemos 19%, o Brasil cresceu 3,9% na atividade turística segundo o IBGE. Quando a gente compara o primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2024, novamente a Bahia dá um show. Um maior crescimento do país. 9,1% enquanto o Brasil cresceu em 1,3%. Em volume da atividade turística, quando comparamos maio de 24 com junho, para que a gente mostre que esse ponto, esse crescimento é contínuo, é constante, é mês a mês. Quando a gente compara maio com junho, nós crescemos 5,5%. O Brasil cresceu 3,4%”, explicou o secretário.

Para o secretário, a Bahia não deve se conformar com outra posição que não seja a primeira entre os estados. O titular da Setur exaltou os investimentos do governo do Estado na área, como a segunda etapa da requalificação da Feira de São Joaquim, além de investimentos de $70 milhões na Baía de Todos os Santos e as parcerias com as prefeituras nos municípios turísticos.

“Nosso estado tem a liderança do turismo nacional, e a Bahia não pode se conformar com outra posição no turismo nacional, a não ser a liderança, por conta de todo esse patrimônio que nós temos, por conta de todo esse potencial que a Bahia tem", destacando que a Bahia é referência no turismo de avistamento de baleias. Para este ano, por exemplo, são esperadas 32 mil baleias.

A Bahia não pode ocupar outra posição, que não seja essa, uma posição histórica, é a primeira vez que a Bahia tem esses números na atividade turística. Maurício Bacelar - secretário estadual de Turismo

"Isso, fruto do trabalho do governo do Estado, mas eu também não posso aqui de reconhecer e novamente ver a transversalidade, o turismo funciona na atividade transversal. Ele precisa dos governos nas suas três esferas, federal, estadual e municipal. O turismo precisa do trade turístico, precisa dos empresários, precisa da sociedade civil organizada, precisa da população para que ele possa desenvolver o seu potencial", finalizou Bacelar.