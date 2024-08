"Avião mais moderno eles têm", diz secretário sobre voo Salvador-Paris

Secretário fala sobre linha aérea Salvador-Paris - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

O secretário estadual de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, afirmou, nesta sexta-feira, 16, que o voo Salvador-Paris, que será operado pela AirFrance, a partir de outubro deste ano, contará com o avião mais moderno da empresa, o A350. Segundo o titular da pasta, o estado foi o único conseguiu ter sua solicitação de criação de linha aérea atendida pela companhia em 2024.

"Somente um destino novo no mundo vai ser atendido pela AirFrance em 2024: a Bahia. A AirFrance escolheu para voar nessa negociação com a gente aqui, para que a gente veja a importância do nosso destino, do potencial que a Bahia tem no destino mundial", disse o secretário, durante um almoço para discutir o papel da Bahia no turismo nacional.

Segundo Bacelar, o A350 'casa' com a política ambiental adotada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), uma vez que a aeronave consome menos 30% de combustível, com uma queda de 60% dos ruídos.

"Vai voar com o avião mais moderno que eles têm, A-350, que vem de encontro com a política do governo do Estado com a sustentabilidade, com um avião 30% a menos de combustível, tem um ruído de menos de 60%, o que dá um conforto maior aos que viajam nessa aeronave", explicou.