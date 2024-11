Presidente da Embratur diz que Bahia deve bater novo recorde no turismo

Marcelo Freixo, presidente da Embratur - Foto: Flávia Requião / A Tarde

O voo-inaugural Paris-Salvador-Paris é a confirmação que a Bahia se tornou um grande destino internacional. A constatação foi feita ao Portal A Tarde pelo presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Marcel Freixo, que está em Salvador para participar de uma série de eventos sobre o setor. Nesta segunda-feira, 28, ele participa do painel “Perspectivas do Turismo da Bahia”, no restaurante Senac Pelourinho.

O primeiro pouso do novo voo na capital baiana chega nesta segunda e trará cerca de 350 pessoas advindas de Paris, e embarcará outros cerca de 350 passageiros rumo à capital francesa. O novo destino conecta a Bahia, de forma direta, a mais de 160 outras cidades no mundo, tanto na Europa, como na África e Ásia.

“A gente tem 70% de crescimento de voos internacionais de um ano para o outro aqui em Salvador. Talvez tenha sido a capital que mais recebeu novos voos. E isso impacta no turismo internacional. O fato de você ter hoje voos de Portugal, da Argentina, do Chile, do Uruguai, de Madrid, chegando hoje o da França, você tem o resultado na prática do aumento do turismo internacional, aumento de receita, geração de emprego e renda”, disse Freixo.

“Então hoje tem uma perspectiva desse serviço que a Embratur tem que estar à disposição desse trecho para ser usado mais estruturalmente. E a gente acha que esse ano a gente bate de novo o recorde de novo o recorde tanto da chegada de turismo como de receita”, avaliou o presidente da Embratur.

Sobre o encontro de hoje, Freixo disse que a Embratur busca incentivar o potencial do afroturismo, que ainda é pouco explorado no estado.

“O afroturismo é uma ferramenta muito eficiente, muito importante do turismo internacional aqui dentro de Salvador e na Bahia, e o que a gente está buscando hoje é uma reunião da diretoria da Embratur, para apresentar o corpo técnico da gente para o trade de Salvador. Então a gente tem dentro da Embratur uma quantidade muito grande de técnicos, por exemplo, do setor de inteligência de dados. Esse setor de inteligência de dados está à disposição do trade para que possa ter melhor qualidade da informação do turismo internacional para que a sua promoção, a promoção de uma empresa, de um hotel, de uma região, possa estar melhor qualificada”, explicou.