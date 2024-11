Salvador tem aumento de quase 70% demanda de voos internacionais

Tourinho comemorou aumento da demanda de voos internacionais - Foto: Divulgação

No dia do voo inaugural Salvador/Paris, o secretário municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Pedro Tourinho, participou de reunião no Senac Pelourinho para celebrar o voo inaugural, nesta segunda-feira, 28.

O titular da pasta destacou a importância do novo voo e ressaltou as estratégias promovidas pela gestão municipal, que resultaram em um crescimento de 67,3% da demanda de voos internacionais para a capital baiana. O posicionamento de Salvador como “Capital Afro” e os investimentos em afro turismo para posicionar a cidade internacionalmente também foram enaltecidos pelo secretário municipal .

“O aumento na demanda turística para Salvador, gerando novos vôos para nossa capital, é resultado de uma gestão atenta e investimento qualificado no que temos de melhor: nossa cultura.“ declarou Pedro Tourinho.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, durante o evento, também destacou os movimentos feitos pela capital baiana. Para Freixo, Salvador foi “um absoluto destaque nacional” em afroturismo e na conquista de novos voos internacionais.

“Enquanto o Brasil cresceu em torno de 18%, Salvador foi muito além e chegou quase a 70%. Mostra que o trabalho está sendo muito bem feito. Tenho a absoluta convicção que esse investimento em afroturismo foi fundamental para que Salvador alcançasse esses números”, elogiou.

A quantidade de passageiros que vieram à capital baiana também cresceu significativamente. Entre janeiro e agosto, a movimentação operacional internacional saltou de 23.289 para 35.240 nos primeiros oito meses do ano, o que equivale a uma variação positiva de 51,3%.