"Bahia será líder no desenvolvimento econômico", garante secretário

Ângelo Almeida, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Foto: Wiliam Falcão / AG. A TARDE

Durante a entrega de obras de infraestrutura portuária e aeroportuária pelo Governo da Bahia nesta segunda-feira (23), a reportagem do Portal MASSA! conversou com Ângelo Almeida, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Terminal da CODEBA, em Salvador.

De acordo com o secretário, os impactos da gestão estadual em solo baiano podem ser notados com números expressivos e novas oportunidades de negócio. Ele afirma que nomes importantes ligados ao Agrenegócio estão "animados".

"Nós temos aqui já caminhando para o final de 2024, dentro do que nós pedimos, a Bahia respondendo de forma positiva. A Bahia foi o estado que mais empregou, nosso PIB crescendo também, e respostas também da política, chegando com o governador já sinalizando que a Ponte de Salvador-Itaparica está consolidada. Agora serão anunciados novos investimentos neste que é um dos gargalos pra nós, que é a questão logística. Estamos vendo aqui presentes representantes do Agronegócio, eles que estão animados com a oportunidade da retomada da exportação do nosso algodão baiano pelo Porto da Bahia de Todos os Santos", iniciou Ângelo Almeida.

Angelo ainda afirmou que, com o trabalho do Governo do Estado, a Bahia vai pular para a dianteira dos estados que mais crescem economicamente.

"Isso pra gente é uma virada de chave na verdade, sinaliza que nós estamos caminhando bem, temos o projeto da Fiol aí sendo consolidado. Ou seja, a médio, longo prazo, a Bahia se estrutura para ser um estado, além do maior produtor do novo combustível do futuro que é o Hidrogênio Verde, ser um estado também líder na produção e no desenvolvimento econômico no território brasileiro", garantiu o secretário.