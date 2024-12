Fenagro 2024 reforça papel da pecuária baiana, diz ABAC

33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (FENAGRO) - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A 33ª edição da Fenagro, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, está movimentando o Parque de Exposições de Salvador com programação que inclui exposições de animais, produtos do setor, leilões, shows e o espaço infantil Fenagrinho. Realizada pelo Grupo A TARDE, a feira, que segue até 8 de dezembro, espera atrair mais de 100 mil visitantes.

Para Rui Vicente, diretor da Associação Baiana dos Criadores (ABAC), a Fenagro desempenha um papel central no fortalecimento da pecuária e do agronegócio baiano.

A Fenagro foi organizada pela ABAC em conjunto com A TARDE, sob a gestão do Dr. Nivaldo Almeida, que foi um dos grandes responsáveis pela projeção da feira no Brasil e, especialmente, no Nordeste Ruy Vicente

O diretor também ressaltou a importância do evento para resgatar o protagonismo do setor pecuário na Bahia. Além de ser uma vitrine para negócios e parcerias, a feira reafirma o compromisso em apresentar as potencialidades do setor agrícola e pecuário da região, conectando produtores, empresas e consumidores em um espaço dinâmico e diversificado.