Geraldo Jr. prega harmonia entre agronegócio e agricultura familiar

Geraldo Júnior foi entrevistado na Casa A TARDE - Foto: Reprodução | Youtube

O vice-governador da Bahia, Geraldo Jr. (MDB), pregou, durante entrevista na Casa A TARDE, espaço do Grupo A TARDE na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), nesta quinta-feira, 5, a convivência harmônica entre o agronegócio e a agricultura familiar.

Geraldo também falou da importância de levar os produtos do campo para além da Bahia, e elogiou a forma que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem tratado o tema.

"O agronegócio pode conviver hamornicamente com a agricultura familiar. E é isso que o país está vendo com a união e reconstrução [...] Queremos abrir esse mercado regionalmente, nacionalmente, fazer esse intercâmbio, trazendo o campo para a capital", afirmou Geraldo.

"O pequeno produtor está se sentindo representado, trocando experiências com médios e grandes produtores. Oportunidade de trazer suas experiências para quem mora nas grandes cidades [...] É uma oportunidade de viver as experiências do campo. Oportunidade de geração de emprego, sonhos, negócios", pontuou o vice-governador da Bahia.

Fenagro 2024

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação segue até dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, com a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

O Grupo A TARDE segue com uma rica programação ao vivo com entrevistas e videocasts sobre o universo Agro e também a transmissão ao vivo do Programa Isso é Bahia, da A TARDE FM, direto do Parque de Exposições, e as transmissões dos julgamentos.