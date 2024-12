"Bahia é um dos grandes polos de criação", diz presidente da Mangalarga

Fernando Tardioli, presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo da Raça Mangalarga (ABCCRM) - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Fernando Tardioli, presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo da Raça Mangalarga (ABCCRM), comemorou o retorno da Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro), no Parque de Exposições, em Salvador, após quatro anos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente nacional da Mangalarga ressaltou a importância do evento: “Essa retomada da Fenagro é fundamental para toda a raça mangalarga, dada a importância do estado da Bahia. Uma raça nacional, mas que tem aqui na Bahia um dos seus grandes polos de criação, fornecedor de genética inclusive, do mangalarga baiano para todo o Brasil”.

“Poder estar de volta aqui nessa praça tão importante que é Salvador, não só porta de entrada da raça mangalarga, um hub para todo o Nordeste, mas especialmente em função dessa tradição e desses anos de criação tão bem sucedida do cavalo mangalarga aqui no estado da Bahia”, comemorou Tardioli.

O presidente da associação destacou também os bons resultados obtidos na Fenagro, que seguirá até o próximo dia 8.

“Já é um sucesso, pois desde 2019 todo mundo estava sentindo falta da Fenagro. Nós tivemos uma de diferentes regiões, um número expressivo de animais inscritos e o julgamento que começou hoje se desenvolvendo com muito sucesso e dando oportunidade para todo o público poder conhecer, experimentar e se apaixonar pelo Cavalo Mangalarga”, disse.

Eventos na Bahia

Fernando Tardioli também informou à reportagem que a Bahia deverá receber novos eventos evolvendo a raça Mangalarga em 2025.

“Estamos acertando os detalhes para um grande calendário que vai marcar a presença da raça mangalarga no ano de 2025 aqui no estado da Bahia”, revelou.

Ele ainda detalhou: “Na Bahia, queremos explorar diferentes regiões e modalidades do Cavalo Mangalaga, não só em exposição, mas com copas de marcha, provas do tiraboi no ranchote, em cavalgadas, um calendário super democrático que permita a participação e que a gente tem de cobrir o maior número de municípios do estado”.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.