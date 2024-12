"Cara de Pau": Empreendedor une baianidade e humor em marca de sucesso

Marca Cara de Pau exibe seus produtos na Fenagro - Foto: Vinicius Portugal | Ag. A TARDE

'Lá ele', 'oxente' e 'me poupe' são algumas das palavras presentes no vocabulário do baiano. Foi então que o empresário Edilson, de 62 anos, dono da marca 'Cara de Pau', teve a brilhante ideia de misturar baianidade com bom humor para lucrar. Sua loja está em exposição na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro).

Leia mais:

>> Geraldo Jr. prega harmonia entre agronegócio e agricultura familiar

>> AO VIVO: Diretores do Grupo A TARDE falam sobre Fenagro 2024

>> Fenagro reúne caravana de artesãos baianos da agricultura familiar



Edilson destacou que, desde 2018, participa de todo o processo de criação das roupas, com exceção da costura da malha, que é feita por uma pessoa terceirizada.



“Essa empresa eu comecei com as frases 'escrachadas'. Eram frases bem pesadas, e o pessoal, para usar, tinha que ser 'cara de pau'. Por isso surgiu o nome Cara de Pau”, comentou o empresário.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.