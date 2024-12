AO VIVO: Diretores do Grupo A TARDE falam sobre Fenagro 2024

O diretor da A TARDE FM, Eduardo Dute - Foto: Reprodução | YouTube

A Casa A TARDE recebe, nesta quinta-feira, 5, a diretoria do Grupo A TARDE para um programa especial sobre a Fenagro 2024.

Com mediação do Anota Bahia, estão presentes o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, o diretor de relações institucionais de A TARDE, Luciano Neves, e o diretor da A TARDE FM, Eduardo Dute.

Assista:





Fenagro 2024

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação segue até dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, com a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

O Grupo A TARDE segue com uma rica programação ao vivo com entrevistas e videocasts sobre o universo Agro e também a transmissão ao vivo do Programa Isso é Bahia, da A TARDE FM, direto do Parque de Exposições, e as transmissões dos julgamentos.