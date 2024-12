Secretária revela projeto para expansão do ensino superior na Bahia

O projeto ainda está em formação pela SEC - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O encontro do governador Jerônimo Rodrigues (PT) com reitores das universidades estaduais foi além do anúncio do reajuste salarial e se estendeu a designação de uma tarefa à Secretaria Estadual da Educação (SEC).

Segunda a titular da SEC, Rowenna Brito, após o encontro, o chefe do Executivo estadual pediu para que a pasta se debruçasse sobre o aumento de unidades de ensino superior no estado e na reorganização da parte esportiva dos centros de ensino.

“O governador ainda deu tarefa para a gente: para a gente poder reorganizar a parte esportiva das universidades, porque os estudantes também precisam desenvolver essa parte desportiva para a gente poder modernizar isso”, disse ela, em entrevista à Casa A TARDE na Fenagro, nesta sexta-feira, 6.

“A gente fez outra tarefa lá que foi olhar para a interiorização das universidades. Hoje, a Bahia tem quatro universidades estaduais, têm as federais, mas ainda tem vazios no estado de ensino superior. Foi essa missão que ele deu para a gente. Para olhar para esses vazios e ver quais são os cursos que a gente precisa e pode ofertar”, contou.

O reajuste salarial dos professores e técnicos das universidades estaduais foi acordado durante o encontro com os reitores, que contou com a presença da secretária, na Governadoria, na noite de quarta-feira, 4. O projeto foi encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para análise dos deputados estaduais.

Na ocasião, também foi discutido sobre a formação para os profissionais da educação, além da oferta de cursos profissionalizantes para os funcionários da fábrica chinesa BYD, instalada no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

“Tem uma tarefa para que as universidades façam uma formação para os profissionais da educação. Mas também, ele deu uma provocada na gente para olharmos para a BYD. A gente vai ter uma série de novos profissionais e a gente precisa formar a nossa mão de obra e a gente já está caminhando com essas entregas”, afirmou Rowenna.

O projeto ainda está em formação pela SEC, de acordo com a titular da pasta, que também não deu prazo para a instalação do programa. “As universidades estão todas se organizando para a gente poder se organizar nessa frente”.

