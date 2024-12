Fenagro 2024: chocolates diferenciados e sabores exóticos surpreendem

Estande da Secretaria da Educação - Foto: José Simões / Ag A TARDE

Uma das principais atrações da Fenagro 2024, que ocorre no Parque de Exposições de Salvador até o dia 8 de dezembro, é o stand da Secretaria da Educação (SEC). Entre as novidades, os alunos do Centro Estadual de Educação Profissional da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos (Ceep Milton Santos), de Arataca, Bahia, chamam a atenção com produtos artesanais e criativos derivados do cacau.

A professora Carla Gouvêa, do curso de agroindústria do Ceep, destacou a diversidade de sabores apresentados na feira. "Estamos expondo produtos como melaço de mel de cacau, nibs caramelizado, doce de leite com nibs, cocada de cacau e geleia de mel de cacau. Também trouxemos chocolates 70% e 56%, além de bombons recheados com nibs e brigadeiros de café, que fazem a diferença," explicou.

Produtos como melaço de mel de cacau, nibs caramelizado | Foto: José Simões / Ag A TARDE

Leia mais:

>> Fenagro tem shows de Tayrone, Unha Pintada, Nadson e mais neste sábado

>> Festa do Peão: veja os tratadores vencedores de cada raça e categoria

>> Fenagro 2024 reforça papel da pecuária baiana, diz ABAC

Além do foco nos produtos, Carla enfatizou o papel educacional e empreendedor da Fenagro. "É uma forma de incentivar os jovens a se engajarem em uma escola técnica. Eles não aprendem apenas a teoria, mas também a prática, saindo preparados para empreender e abrir seus próprios negócios," afirmou.

O aluno Rafael Antônio também falou sobre sua experiência no evento. "Está sendo maravilhoso! São dias de aprendizado, trocando sabedoria e adquirindo informações importantes. Estou cada vez mais aprendendo," compartilhou.

Chocolates “diferentões”

Além disso, o estande também apresenta sabores de chocolate “diferentões”. Os produtos foram idealizados e produzidos por alunos do curso técnico em agroindústria com foco em chocolate e cacau do CEEP do Chocolate Nelson Schaun, em Ilhéus.

Os chocolates expostos para a prova têm na composição desde gostos cítricos, como limão, maracujá e abacaxi, até notas mais agridoces como os inusitados sabores de chocolate com pimenta e até de queijo gorgonzola. Os produtos diferem bastante daqueles vendidos nos mercados convencionais e muito disso se vale pela composição com menos açúcar.

| Foto: José Simões / Ag A TARDE

“Você come o nosso chocolate branco, que é um chocolate carregado de leite, de gordura, e você não sente sua boca ficar sebosa. Você sente o sabor.”, explica Alessandra Bueno, professora do CEEP do Chocolate Nelson Schaun.

A mentora também ressalta que o projeto introduz os alunos ao aprendizado na Escola Fábrica Deíze Santana, onde eles podem estagiar e desenvolver projetos na área. Além disso, os estudantes têm a oportunidade de ir direto para o ensino superior.

“Alunos que têm um rendimento maior de 70%, ou seja, se tiver o boletim com a nota 7, eles já passam direto para o curso tecnólogo de cacau e chocolate da Universidade Federal [do Sul da Bahia]”, finalizou.

Fenagro

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE e reúne mais de 100 mil visitantes. A programação inclui exposições de produtos agropecuários, shows, leilões e o espaço infantil Fenagrinho, consolidando-se como uma vitrine do agronegócio baiano.