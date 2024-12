Fenagro tem shows de Tayrone, Unha Pintada, Nadson e mais neste sábado

Tayrone, Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Zezo, Silfarley, Toque Dez e Klessinha são as atrações da festa - Foto: Divulgação

A 33ª edição da Fenagro, a maior Feira Nacional da Agropecuária do Norte-Nordeste (Fenagro) e uma das mais importantes do Brasil, promete transformar Salvador no epicentro do arrocha e do entretenimento neste sábado, 7 de dezembro. Em seu penúltimo dia, o evento traz uma programação musical imperdível, reunindo grandes nomes do gênero que farão o público dançar e cantar do início ao fim.

No palco, artistas consagrados como Tayrone, Nadson 'O Ferinha', Unha Pintada, Zezo, Silfarley, Toque Dez e Klessinha prometem embalar a noite com sucessos que fazem parte da trilha sonora do arrocha e da música romântica.

Ingressos e Estrutura

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 65 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pelo site oficial Bilheteria Digital ou em pontos de venda físicos. Há também opções para quem deseja uma experiência diferenciada, como a Área Vip e o Lounge Fenagro, que oferece serviço open bar de cerveja, água e refrigerante.

A entrada para os shows será feita exclusivamente pela Avenida Paralela, com os portões abrindo às 20h. Quem preferir, pode adquirir os ingressos na bilheteria local, no Parque de Exposições, das 19h à 1h.

Fenagro

Mais do que uma feira agropecuária, a Fenagro é reconhecida por proporcionar uma experiência completa que une negócios, tecnologia, cultura e lazer. Consolidada como a maior vitrine de inovações do setor agropecuário do Norte-Nordeste, a Fenagro 2024 reafirma seu papel como um espaço de celebração da música brasileira, promovendo encontros inesquecíveis entre artistas e público.