Festa do Peão: veja os tratadores vencedores de cada raça e categoria

Entre as categorias escolhidas estão ovino de corte, ovino lançado, caprinos de corte e caprinos leiteiros - Foto: Divulgação

Será comemorado com uma grande festa, às 20h desta sexta-feira, 6, na sede da Accoba (Associação de Cuidadores de Caprinos e Ovinos), no Parque de Exposições, em Salvador, a inédita Festa do Peão, que irá premiar os melhores tratadores de caprinos e ovinos do ano.

Também nomeado como Tratador Fest Nacional, o evento premiará os melhores eleitos pelas associações nacionais e de raça durante a Fenagro 2024. Entre as categorias escolhidas estão ovino de corte, ovino lançado, caprinos de corte e caprinos leiteiros.

Da raça Dorper & White, foi eleito como campeão Júlio, da Cabanha Arai Zumbi, em Pardinho (SP), em 2º lugar Luciano, do Dorper Absolon, de Teresina (PI), e em 3º Dorper Porto Santo, de Atibaia (SP).

Da Santa Inês, foram premiados Chiquinho, do AgroFTI, Cal, do Rompe Gibão e Passarinho, do Rebanho HCG. Das Leiteiros, foram vencedores Fita, da Da Prata (PB), Matheus, de Monteiro (PB) e Felipe, de Monteiro (PB). Já a raça Boer, foram vencedores Jackson, Banana e Galego, em 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente.

"É uma novidade (Festa do Peão). Vai ser a primeira realizada no Brasil. É uma homenagem aos tratadores, porque normalmente têm essas festas de premiações voltadas às raças. A gente vai fazer os melhores do ano dos tratadores, dos peões", disse Almir Lins, presidente da Accoba.