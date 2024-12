Jerônimo envia à Alba projetos de melhoria para universidades

Projetos foram autorizados no encontro desta quarta-feira, 2 - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizou o terceiro encontro de 2024 com os reitores das universidades estaduais da Bahia nesta quarta-feira, 4. Na ocasião, o petista autorizou o envio de projetos de lei à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com propostas para reajustar os vencimentos do magistério público, reestruturar a remuneração de técnicos e analistas universitários, além de ampliar as vagas de concursos e contratações por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

“Investir nas universidades estaduais é garantir que a educação superior continue a transformar vidas e impulsionar o crescimento do estado. Os anúncios de hoje – como os reajustes salariais, a reestruturação de carreiras e a ampliação de vagas – são parte desse compromisso de valorizar a educação e assegurar melhores condições para a formação de qualidade”, afirmou.

A reitora da Uneb, Adriana Marmori, ressaltou a importância do atual momento de diálogo entre o governo e as universidades, que tem se intensificado nos últimos tempos. “Estamos vivendo um período muito positivo, em que o governo tem mostrado uma disposição genuína para ouvir e compreender as nossas demandas. Além disso, há um esforço claro para implementar ações concretas que atendam às necessidades da comunidade acadêmica”, afirmou.

A Uneb foi autorizada a ampliar em 16 vagas no concurso do edital nº 034/2022 e contratar 27 professores substitutos via Reda. A Uesb poderá contratar 70 servidores, sendo 39 de nível superior e 31 de nível médio, também via Reda. A Uesc terá uma vaga adicional no concurso do edital nº 044/2022 para professor assistente, além de contratar três professores nas categorias substituto e auxiliar temporário via Reda. Já a Uefs abrirá concurso para 14 vagas de analista e técnico universitário e contratará 24 professores visitantes e 51 servidores administrativos via Reda.

Entre 2022 e 2023, o investimento nas universidades estaduais aumentou 19,6%, com a previsão de R$ 2,6 bilhões em recursos para 2025.

“O governo tem demonstrado compromisso com o fortalecimento das universidades, ouvindo nossas demandas e implementando medidas concretas para atender à comunidade acadêmica. Esse diálogo, junto aos recursos adicionais, reforça a importância das universidades no desenvolvimento social e econômico da Bahia”, afirmou a reitora Amali Mussi, da Uefs.