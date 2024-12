Secretária revela prazo para início das matrículas na rede estadual

Rowenna explicou como irá funcionar a matrícula do próximo ano - Foto: Reprodução | A TARDE Play

A secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, anunciou nesta sexta-feira, 6, em entrevista ao Grupo A TARDE, que as matrículas para estudantes da rede estadual começarão no dia 13 de janeiro de 2025 e seguirão até o dia 25 do mesmo mês.

Uma das novidades deste ano é que os estudantes poderão realizar suas matrículas online, pelo portal Ba.Gov.Br, no conforto de suas casas. Para aqueles que não tiverem acesso ou enfrentarem dificuldades com o processo virtual, as escolas estarão disponíveis para realizar o atendimento presencial e auxiliar na inscrição.

A secretária de Educação projeta a entrada de mais de 200 mil novos alunos na rede estadual, muitos deles vindos da rede particular ou municipal. “Tem vaga para todos os estudantes. Quem quiser estudar, tem vaga nas nossas escolas. Temos bons professores, bons gestores, bons coordenadores pedagógicos e muitas coisas bacanas acontecendo na educação da Bahia”, afirmou Rowenna.

