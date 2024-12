“SEC melhorou a autoestima dos estudantes”, diz secretária Rowenna

Rowenna explicou a gestão da Secretaria de Educação em 2024 - Foto: Reprodução | A TARDE Play

A secretária de Educação, Rowenna Brito, afirmou nesta sexta-feira, 6, em entrevista ao Grupo A TARDE, durante a Fenagro, que a gestão da Secretaria de Educação (SEC) em 2024 conseguiu retomar a autoestima dos estudantes da rede pública. Segundo ela, essa melhora está diretamente ligada aos diversos programas implementados pelo governo ao longo do ano.

Rowenna destacou que o Estado precisou se adaptar aos desafios impostos pela pandemia, período em que surgiram grandes projetos, como o Bolsa Presença, programa que oferece R$ 150 mensais às famílias de estudantes da rede pública. A secretária enfatizou que esses projetos têm sido fundamentais para ampliar as oportunidades da classe baixa, permitindo que estudantes vejam as universidades públicas como um espaço acessível e possível para eles, quebrando a ideia de que eram exclusivas da elite.

“A pandemia tem impactos até hoje, mas a gente precisou criar, no estado da Bahia, o Bolsa Presença. Eu digo que é um programa de permanência, porque o estudante precisava permanecer na escola. Em 2021, durante a pandemia, a gente quis trazer o estudante de volta, oferecendo oportunidades e possibilidades para eles. Então, criamos o Bolsa Presença, que dizia para o estudante: ‘Além de você aprender, além de ter uma alimentação saudável, além de melhorar sua capacidade técnica e cognitiva, a gente vai dar um auxílio para você permanecer e aprender", explicou a secretária.

Ela também lembrou que o ex-governador Rui Costa apresentou o Bolsa Presença em Brasília como uma boa prática, o que resultou na criação do Pé-de-Meia. Segundo Rowenna, o programa federal avançou ao ser vinculado ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o que trouxe resultados expressivos para o estado.

“O ministro Rui Costa, que era até então nosso governador na época, foi para Brasília, e esse programa foi apresentado lá como uma boa experiência. Agora, o Pé-de-Meia avançou porque foi atrelado ao Enem, e isso é muito importante. Tivemos, na Bahia, o maior índice de estudantes da rede pública inscritos no Enem. Isso é fruto de um trabalho muito dedicado, de uma campanha de sensibilização das famílias e de fazer o estudante acreditar que a universidade é um caminho para ele. O Enem é a porta de entrada para essa universidade. Então, se você me perguntar o que colhemos de 2024, eu diria que é a autoestima do estudante ao perceber que o Enem é o caminho para ele chegar à universidade”, complementou Rowenna.

