Enem 2024: 100% dos concludentes do ensino médio na rede pública compareceram na Bahia

O Ministério da Educação revelou que 100% dos concludentes do ensino médio na rede pública da Bahia participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em entrevista ao Portal A TARDE, o professor Manoel Calazans, assessor especial de Políticas para Educação Básica na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, celebrou a conquista durante a realização da 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2024.

"Um feito que a gente celebrou muito esse ano a revelação que o Ministério da Educação fez, de que 100% desses estudantes da rede estadual da Bahia participaram do Enem. Isso prova que a gente conseguiu cumprir aquilo que tínhamos como objetivo, que é incentivar que o menino entre na universidade e escolha uma carreira. A gente não pode ter o ensino médio só como o limite. Então quando a gente diz que a rede estadual da Bahia cresceu muito e teve 100% dos estudantes, que são terceiro ano, nós teremos com certeza estudantes que estarão pensando na sua carreira, pensando em ser um jornalista, em ser um professor, em ser um arquiteto, um médico… E isso é muito bacana. As escolas da rede estadual são escolas que precisam alimentar nos estudantes o desejo de entrar em uma universidade pública", disse.

Presente o evento, o professor reforçou ainda que Enem é a porta de entrada para o estudante definir qual vai ser sua carreira.

"Essa informação do Ministério da Educação que a Bahia agora, em 2024, conseguiu universalizar as inscrições ao longo do Enem, significa que a semente foi lançada para que os estudantes escolham uma carreira. E isso a gente tem só a comemorar".

