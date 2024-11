Enem: questão anulada prejudica o candidato? Entenda o que acontece

Medida valerá para estudantes acima de 18 anos de idade - Foto: Agência Brasil

Pelo menos uma questão do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 deve ser anulada, e outra deve ter a validade analisada. Mas, apesar da possibilidade de ter respostas a menos no gabarito final, os candidatos não correm o risco de ter a nota reduzida por conta das anulações.

Segundo professores especialistas no assunto, se uma questão for anulada, não tem problema, porque a Teoria de Resposta ao Item (TRI) compensa a anulação da questão, sem prejuízo para nenhum dos estudantes. Todos vão ter a nota parametrizada da mesma forma.

Segundo especialistas, TRI é o método de correção aplicado no Enem há anos. Esse método define que uma questão pode ter pesos diferentes a depender do desempenho geral do candidato.

Leia também:

>> MEC estuda volta do Enem como certificado do ensino médio

>> Alunos avaliam segundo dia de prova do Enem em Salvador

>> Gabarito oficial do Enem será divulgado até 20 de novembro

Inep ainda não oficializou a anulação

O gabarito oficial que deve confirmar ou não a anulação seria divulgado no dia 20 de novembro, mas terá a divulgação adiantada, segundo o ministro Camilo Santana. A nova data ainda não foi informada.