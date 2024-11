Alunos avaliam segundo dia de prova do Enem em Salvador

Colégio Central - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O segundo e último dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, neste domingo, 10, está prestes a encerrar e os estudantes que realizaram a avaliação já começaram a sair das escolas.

Neste segundo dia de provas, os inscritos testam os conhecimentos em ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática. Com cinco horas para responder a 90 questões de múltipla escolha. Os alunos também só podem deixar definitivamente a sala de aplicação do exame após duas horas do início das provas. E para levar o caderno de questões, terão que esperar para ir embora nos 30 minutos finais da prova.



Já liberada da prova, Sabrina Beatriz, de 17 anos, que pretende cursar psicologia, detalhou ao Portal A TARDE sobre a dificuldade do exame e afirmou ter caído no básico dos assuntos.

“Eu achei mais difícil as questões de logaritmo, porque é bem complicado, né? Mas no geral acho que caiu o básico. Eu achei que a prova da semana passada foi muito mais fácil do que essa e eu particularmente sou de humanas”, declarou, ao sair do Colégio Central, em Nazaré.

No mesmo local de prova,Camila Vitória, de 18 anos, que sonha em fazer o curso de Direito, afirmou que achou o exame tranquilo.



“Eu achei que seria pior na verdade, eu gostei bastante. Eu pensei que fosse de uma forma e foi totalmente diferente e para ser sincera eu não me preparei direito da forma que deveria”, disse,

Já Safira Andrade, de 18 anos, julgou o segundo dia de Enem como mais fácil em comparação com o primeiro dia.

“Foi melhor do que a primeira, mais fácil. A prova passada foi muito cansativa, essa daqui estava mais fácil, melhor de fazer. O primeiro dia pegou bastante, foi muito cansativa”, concluiu.



No último domingo, 3, primeiro dia de prova, os candidatos tiveram que responder a 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, e escrever uma redação sobre os “desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.