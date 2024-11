Secretária de Educação relata expectativas para segundo dia de Enem

Segundo dia de esxame acontece neste domingo, 10, em todo o Brasil - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

A secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, esteve na manhã deste domingo, 10, no Colégio Estadual de Vila Canária, em Salvador, para recepcionar os candidatos no segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Em conversa com o Grupo A TARDE, ela falou sobre as expectativas para o segundo dia de exame e fez balanço de incidentes.

“Nossa expectativa é a melhor. Nós tivemos pouquíssimos incidentes na primeira prova, na semana passada. Tivemos apenas alguns ajustes que não tiveram impacto na aplicação da prova para os estudantes, e hoje a nossa expectativa é a mesma. É uma expectativa de muitos estudantes fazendo a prova, nós estamos falando aqui na Bahia inteira, de quase 377 mil estudantes. Só da rede estadual são mais de 113 mil estudantes e desde muito cedo a gente já está monitorando a entrega das provas nas unidades escolares", disse a secretária.

Ela pontuou ainda sobre a questão das chuvas no interior da Bahia.“Estamos monitorando também questões de chuva no interior da Bahia, como em Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro e Ribeirão do Largo. Mas todos os estudantes já estão chegando nas unidades escolares e a gente aqui com muitas boas expectativas de ter bons resultados dessas provas”, destacou.

A titular da SEC concluiu pontuando que o estado vem garantindo que o estudante possa ir fazer a prova através de decretos oferecendo a gratuidade no transporte público interestadual, além da entrega de kits para todos os alunos independentemente de ser da rede pública ou privada.