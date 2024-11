SEC intensifica apoio aos estudantes da rede estadual no segundo dia de Enem

Abertura dos portões no Colégio Estadual Central com presença da secretária de Educação Rowena Brito - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Neste domingo, 10, os estudantes que farão a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão, mais uma vez, o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), com o acolhimento da ação “To Com Você no Enem” . Desta vez, a ação ocorrerá em dez colégios estaduais, ampliando o alcance da iniciativa, que visa proporcionar um ambiente de tranquilidade e confiança para os candidatos, no momento das provas de Matemática e Ciências da Natureza.

A secretária da Educação, Rowenna Brito, estará presente no Colégio Estadual Vila Canária, onde distribuirá kits com água, canetas e materiais motivacionais, além de incentivar os estudantes com mensagens de apoio e boas vibrações para que enfrentem o exame com confiança.

Leia Mais:

>> Educação antirracista prepara para a vida e para o ENEM

>> Seduc de Camaçari destaca práticas antirracistas após tema do Enem ser divulgado

>> Vídeo: professora é aclamada após acertar tema da redação do Enem

Além do Colégio Estadual Vila Canária, a ação será realizada nos colégios estaduais Pedro Paulo Marques e Marques (São Cristóvão), Davi Mendes Pereira (Pau da Lima), Mestre Paulo dos Anjos (Tancredo Neves), Almirante Barroso (Paripe), Manoel Devoto (Rio Vermelho) e Thales de Azevedo (Costa Azul), bem como Colégio Estadual da Bahia - Central (Nazaré) e o Instituto Central de Educação Isaías Alves (Barbalho).

Para facilitar o acesso aos locais de prova, equipes da SEC também estarão presentes nas estações de Metrô da Paralela e de Tamburugy, orientando os estudantes e garantindo acesso ao transporte gratuito, oferecido em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). Essa ação busca assegurar que todos os inscritos cheguem aos seus locais de prova de forma tranquila e segura, reforçando o compromisso da SEC em apoiar o desempenho dos estudantes da rede estadual.

Além disso, para os inscritos que moram em áreas distantes dos centros urbanos, o Governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais, disponibiliza ônibus gratuitos. Esta ação, articulada pela SEC, busca atender os candidatos que enfrentariam dificuldades para chegar aos locais das provas. O transporte garantirá que todos cheguem com antecedência, evitando transtornos com o fechamento dos portões, previsto para as 13h.