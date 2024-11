Vídeo: Professora é aclamada após acertar tema da redação do Enem

Professora foi para escola com camiseta que faz alusão ao tema - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A professora do Colégio Estadual em Tempo Integral Águas Termais de Cipó, na Bahia, foi aclamada por diversos estudantes do Ensino Médio após acertar o tema da redação do Enem 2024.

Na gravação que viralizou nas redes sociais, Maria Ivone dos Santos sobe as escadas da instituição dançando ao som de “K.O.”, de Pabllo Vittar, e aos gritos dos estudantes.

O tema da redação do Enem deste ano foi “Desafios para Valorização da Herança Africana no Brasil”. A professora pediu que os estudantes escrevessem um texto sobre o assunto três dias antes do primeiro dia de prova do exame, no último domingo, 3.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) ressaltou a importância da educação antirracista e elogiou a professora.

“A gente parabeniza a professora Maria Ivone e também o colégio, por incluir no currículo uma questão tão importante”, diz a publicação.