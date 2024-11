Rede de fast food vai dar batata ou cebola frita a quem fizer o Enem

Para retirar o produto, o estudante deve apresentar no balcão de uma unidade da rede ou no drive-thru - Foto: Divulgação

Quem fez a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no dia 3 ou fizer o exame neste domingo, 10, poderá retirar, gratuitamente, uma porção de batatas fritas ou de aneis de cebola fritos em qualquer unidade da Burger King.

A promoção é uma parceria da rede de fast food com a Faculdade Anhanguera e valerá um dia depois da realização da prova, na segunda-feira, dia 11. A ideia é combater a abstenção nas provas, que chegou a 28% em 2023.

Para retirar o produto, o estudante deve apresentar no balcão de uma unidade da rede ou no drive-thru, um dos cadernos de prova do vestibular. Valem para a ação o caderno de prova aplicado no último dia 3 ou o que será aplicado no dia 10. O documento não será retido no momento da apresentação e o brinde será limitado a um por CPF.

Para consultar as lojas não participantes, acesse este site.