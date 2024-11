Enem 2024: como se preparar para a segundo dia de provas

Próxima prova abordará as disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática - Foto: Agência Brasil

O primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), aplicado no domingo, 3, alcançou uma alta adesão da inscrição de 94% dos estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas.

Agora, o foco se volta para a próxima etapa: o segundo dia de provas, que abordará as disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática. Segundo especialistas, essa etapa exige atenção redobrada na administração do tempo, pois o volume de questões pode facilmente ultrapassar o tempo disponível. Uma estratégia eficaz indicada é a divisão do tempo igualmente entre as disciplinas e alternar entre elas.

De acordo com o coordenador pedagógico do Bernoulli, Vinicius Costa, manter a concentração para essa segunda fase é crucial. “O Exame ainda não terminou. Então, mesmo que o candidato sinta que não teve um bom desempenho na primeira etapa, ele pode melhorar a sua nota. Por isso, esse é o momento de manter o foco no que está por vir e deixar de lado o que já passou.”

Para o segundo dia de provas, marcado para o próximo domingo, 10, o coordenador explica que, apesar de ser um dos temas mais temidos pelos alunos, a prova de Matemática é também uma oportunidade de aumentar a nota. “Essa prova pode chegar até os mil pontos e tem muita matemática básica. Então, o candidato consegue encontrar questões mais fáceis para resolver primeiro,” destaca.

Leia também

>> Estudantes aprovam tema da redação do Enem, mas acham prova cansativa

>> Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

>> Enem 2024: Primeiro dia do exame registra 26,6% de abstenção

Além disso, devido à Teoria de Resposta ao Item (TRI), é fundamental que o candidato priorize as questões mais simples para obter uma melhor pontuação na prova. A TRI é o algoritmo utilizado para corrigir e pontuar as questões do Enem, identificando, pelo padrão de acertos, se o aluno sabia o conteúdo ou se acertou por chute.

Outra importante dica é mesclar as questões de Matemática, Química e Física com Biologia, sempre buscando as mais fáceis primeiro. Em termos de preparação, este é o momento em que os candidatos devem dedicar um tempo para revisar os principais tópicos de Matemática e Ciências da Natureza e praticar, resolvendo questões por meio de simulados, provas anteriores do Enem e de vestibulares, sites e aplicativos. “Isso vai ajudar o candidato a consolidar o conhecimento e aprimorar suas habilidades de resolução de problemas,” afirma Vinicius Costa.

Para ajudar os estudantes nesta reta final de preparação para o Enem, o Bernoulli oferece ações gratuitas que podem fazer a diferença. Na sexta-feira, 8, será realizada a live Diagnosticando o Enem, em que os professores especialistas vão analisar o formato da prova e dar dicas estratégicas para cada área do conhecimento.

Além disso, no próximo domingo, ocorrerá a aguardada live de discussões sobre as provas, quando serão analisadas as questões e estratégias de resolução, proporcionando um momento de grande aprendizado para os alunos.