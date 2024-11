Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Ministro da Educação fala sobre números do Enem no Nordeste - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A Bahia teve 100% dos alunos dos alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, que teve sua primeira etapa realizada neste domingo, 3. Os dados foram divulgados pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Durante visita ao centro de monitoramento montado na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Camilo pontuou que quase toda a região chegou ao número máximo de inscritos, exceto o Maranhão.

Em 2023, a mesma faixa teve 52,8% de inscritos no Enem na Bahia.

“A Bahia teve ano passado apenas 52,8% dos alunos do terceiro ano inscritos no Enem. Este ano foi 100%. Quase todo o Nordeste teve 100%”, reforçou Camilo Santana, que atribuiu a adesão quase unânime aos programas de incentivo do Ministério da Educação, como o Pé-de-Meia.