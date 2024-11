Secretária de Educação recepciona estudantes em 1º dia do Enem 2024

Secretária acompanhando primeiro dia de provas do Enem 2024 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, esteve na manhã deste domingo, 3, no Colégio Central, na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, em Salvador, para recepcionar os candidatos que irão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Em conversa com o Grupo A TARDE, ela se disse muito feliz de participar desse momento e frisou que o Enem é a porta de entrada para universidade.

"Um dia que é de muita alegria pra nós recepcionando os estudantes da Bahia. São trezentos e setenta e seis mil inscritos na Bahia, o terceiro maior estado com número de inscritos e a rede estadual com mais de cento e treze mil estudantes, um aumento de trinta e oito por cento no número de inscritos da rede estadual de estudantes concluintes do ensino médio. Entendendo que a universidade, que o Enem é essa porta de entrada pra universidade", disse.

Ela pontuou ainda que o estado vem garantindo que o estudante possa ir fazer a prova através de decretos oferecendo a gratuidade no transporte público interestadual, além da entrega de kits para todos os alunos independentemente de ser da rede pública ou privada.

"O metrô hoje é gratuito Lauro de Freitas a Salvador o transporte interestadual também foi autorizado pelo governador em um decreto ontem pra que os estudantes possam se deslocar pra realização da prova. [...] além de garantia do transporte, nós estamos recepcionando os estudantes nas estações de metrô, nas unidades escolares entregando um adesivo de motivação, um kit com água, com lanche, com uma caneta que a gente tá dizendo que é a caneta da sorte pra eles, pra gente poder ter cada vez mais a presença dos estudantes da Bahia na universidade que é nossa tarefa e a nossa missão", salientou.

Segundo ela, o objetivo da gestão estadual é poder oferecer o melhor ambiente para que os candidatos tenham a oportunidade de fazer a prova com tranquilidade.

