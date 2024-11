"Minhas expectativas são altas", diz 1ª estudante a chegar no Central

Bruna Pontes, 24 - Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

A estudante Bruna Pontes, de 24 anos, está ansiosa para fazer a sua primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ela foi a primeira candidata a chegar no Colégio Estadual da Bahia - Central, e não esconde no rosto que está com a expectativa muito grande para fazer a prova

“Estou com expectativa muito alta, venho me preparado bastante para esse momento, tanto que terminei o ensino médio em 2018, mas esperei esse tempinho para estudar mais, principalmente para a redação, que é a mais temida, mas eu estou muito tranquila”, disse a estudante.

Moradora do Engenho Velho de Brotas, Bruna pretende seguir na área de saúde e já tem em mente a profissão que quer fazer: enfermagem.

“Eu estudei por conta própria, fui tirando muitas dúvidas, pesquisando bastante, lendo muito, e perguntando para outras pessoas que já fizeram o Enem até para acalmar um pouco”, brincou a estudante.

Bruna é uma das 376.352 pessoas que estão inscritas para realizar o Enem na Bahia. Isso coloca o estado baiano na terceira posição no ranking nacional das inscrições, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Desse total, mais de 113 mil são estudantes da rede estadual de ensino, um crescimento de 38% em relação ao exame do ano passado.

As provas acontecem hoje e no próximo domingo, 10, com ações promovidas pela Secretaria Estadual de Educação (SEC) na capital, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e interior.

