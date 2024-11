Bahia lidera ranking de inscritos no Enem

Estudantes entrando no Colégio Central para o Enem - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Mais de 4,7 milhões de pessoas estão inscritas para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024) em todo o país, hoje. Na Bahia, são 376.352 inscritos, colocando o estado na terceira posição no ranking nacional das inscrições, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Desse total, mais de 113 mil são estudantes da rede estadual de ensino, um crescimento de 38% em relação ao exame do ano passado.

As provas acontecem hoje e no próximo domingo (10), com ações promovidas pela Secretaria Estadual de Educação (SEC) na capital, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e interior.

O aumento no número de estudantes inscritos no exame neste ano reflete as iniciativas de apoio promovidas pelas escolas em conjunto com os benefícios governamentais, afirma a Superintendente de Políticas para a Educação Básica, Helaine Pereira.

“Atribuímos isso ao trabalho constante das escolas, que mobilizaram e instruíram os estudantes desde o momento da inscrição. Algumas se tornaram postos de apoio, para auxiliar aqueles que encontravam dificuldades para fazer a inscrição e pedir isenção. O governo do estado, por meio da SEC, disponibilizou transporte até o local e kit, com lanche, camisa, caneta e squeeze, para nossos estudantes chegarem mais preparados. Além disso, beneficiários do programa federal Pé-de-Meia, receberão parcela extra como incentivo financeiro para os estudantes comparecerem aos dois dias de avaliação do Enem”, explica.

Nas últimas semanas diversas escolas da rede pública fizeram simulados preparatórios, além de palestras motivacionais e revisão de conteúdo.

Kit de acolhimento

Em Salvador, foram disponibilizados espaços para a transmissão das revisões, para que alunos de diferentes localidades pudessem acompanhar as atividades de reforço. Nos dias da realização das provas serão distribuídos kits de apoio com materiais em recepções montadas pela SEC em seis colégios estaduais de Salvador e Lauro de Freitas. O kit inclui i água, caneta, lanche e material motivacional, para que os alunos se sintam apoiados e tranquilos na hora de fazer o exame.

A ideia é oferecer um momento de leveza e descontração para que os estudantes iniciem as provas com confiança e foco.

“Esse apoio reafirma o compromisso da SEC e das escolas estaduais com os estudantes, mostrando que, de fato, eles não estão sozinhos nessa jornada. Nosso lema ‘Tô com você no Enem’ reflete esse compromisso”, lembra Helaine.

Para garantir o acesso ao local de prova, o transporte coletivo intermunicipal rodoviário será gratuito para os estudantes, mediante apresentação do comprovante de inscrição e identidade com foto. O metrô também será sem custo para candidatos mediante apresentação dos mesmos documentos.

Para a prova, os estudantes devem levar documento oficial de identificação com foto. Além disso, é obrigatório o uso de caneta esferográfica preta de material transparente, conforme as orientações do Inep. A ausência desses itens pode impedir o acesso ao local do exame. O fechamento dos portões ocorrerá às 13h em ponto.

