Professores dão dicas de possíveis temas da redação; saiba quais

A primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será aplicada neste domingo, 30, e terá 90 questões, divididas igualmente entre ciências humanas e linguagens, além da redação dissertativa-argumentativa, de até 30 linhas.

O tema da redação só é revelado no momento da prova e causa muita ansiedade entre os estudantes. Conforme a Cartilha do Participante, a prova de redação “exigirá a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política”.

O Portal Massa! conversou com o professor Saulo Luz, do pré-vestibular do Instituto Cultural Steve Biko, para listar possíveis temas. A sugestão do educador é que os alunos se preparem para dissertar sobre liberdade de expressão, desinformação e fake news. Ele acredita que o tema da prova de redação estará nesse universo.

Outras apostas do professor envolvem temas de outras áreas como educação, e questões sociais de gênero e raça. Além disso, a plataforma de estudos Guia do Estudantes listou 7 possíveis assuntos para a redação do Enem 2024. Se destacam inteligência artificial, segurança pública e meio ambiente:

- Desafios para combater a prática de bullying no ambiente escolar

- A busca desenfreada por procedimentos estéticos no Brasil

- Desafios para democratizar o acesso ao esporte no Brasil

- O impacto das mudanças climáticas nos direitos básicos

- O impacto do envelhecimento da população na Previdência Social

- A regulamentação da Inteligência Artificial e a desinformação no Brasil

- Desafios para a promoção da leitura e da alfabetização no Brasil

