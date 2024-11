Enem 2024: Primeiro dia do exame registra 26,6% de abstenção

Um caso que chamou a atenção foi de um candidato que tentou deixar o local com o caderno de provas, o que resultou em uma investigação pela Polícia Federal. - Foto: © Paulo Pinto | Agência Brasil

O primeiro dia do Enem 2024 foi marcado por uma taxa de abstenção de 26,6%, que é uma queda em comparação ao 28,1% registrado no ano anterior. Os dados preliminares, divulgados pelo Ministério da Educação, mostram que 73,4% dos inscritos compareceram, representando um aumento em relação aos 71,9% de 2023 e 71,7% de 2022.

Este ano, a nova iniciativa chamada Pé de Meia visa incentivar a participação de estudantes de escolas públicas e de baixa renda, oferecendo R$ 200 a alunos da 3ª série do ensino médio que se inscreverem e comparecerem nos dois dias do exame. O pagamento desse incentivo está programado para fevereiro de 2025, mas o programa já oferece uma ajuda mensal de R$ 200 para ajudar a combater a evasão escolar.

Leia também:



>> Enem: alunos de Feira de Santana participam de ação de acolhimento da SEC



>> Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro



>> 'Treineiro' no Enem 2024, estudante de 16 anos comenta prova e redação



O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que uma das principais novidades do Enem 2024 foi o "ensalamento", que permitiu que 90% dos candidatos realizassem as provas em locais próximos às suas casas. Entretanto, um total de 4.999 participantes foram eliminados por descumprimentos das regras, como sair da sala antes do tempo estipulado e portar dispositivos eletrônicos. Um caso que chamou a atenção foi de um candidato que tentou deixar o local com o caderno de provas, o que resultou em uma investigação pela Polícia Federal.

Além disso, a participação de concluintes da rede pública de ensino foi expressiva, com 1,66 milhão de inscritos, representando 94% dos estudantes dessa rede, um aumento significativo em relação aos 1,18 milhão (58%) do ano passado.

Foram registradas 689 ocorrências logísticas durante a aplicação do exame, que incluem emergências médicas, interrupções de energia elétrica e problemas de abastecimento de água. O Enem, que ocorreu em cerca de 10 mil locais de prova em 1.753 municípios, teve seu término às 19h, permitindo que os candidatos saíssem após um tempo mínimo de duas horas.