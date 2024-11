'Treineiro' no Enem 2024, estudante de 16 anos comenta prova e redação

Candidatos em frente ao Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, localizado no bairro do Imbuí, em Salvador, compartilharam uma impressão semelhante sobre a prova. Embora considerem que os conteúdos não foram excessivamente difíceis, o longo formato da avaliação, que inclui 90 questões e uma redação, gera um desgaste considerável.

Em conversa com o Grupo A TARDE, o estudante Davi de Jesus Almeida, de 16 anos, foi um dos que considerou a prova tranquila. No entanto, ainda assim ele acha que não teve um grande desempenho. O motivo? Segundo ele, não ter estudado o suficiente.



"Se eu tivesse vindo mais preparado, eu acho que seria mais tranquilo pra mim. Eu não estudei mesmo. Eu estou no segundo ano e esse ano estou só treinando", explicou o estudante.



Davi, que sonha em ser cientista físico e ganhar um Prêmio Nobel no futuro, promete vir mais preparado em 2025. "Como eu não me preparei, achei até que foi tranquilo. Não foi um monstro de sete cabeças como eu achei que era. É mais o cansaço mesmo do que as questões difíceis, o cansaço e o nervosismo também", detalhou.

Outra que teve uma opinião parecida foi Naiara Brás, candidata de 33 anos. "A prova não foi muito difícil, são questões atuais. Porém é meio cansativa, estou com a mente cheia aqui", comentou.

Confiante em uma nota boa, Naiara disse que busca cursar psicologia. Assim como as questões objetivas, ela também não sentiu dificuldade na redação. "Um tema bem atual, bem relevante. Não achei muito difícil".

A candidata ainda revelou que, por enquanto, não vai conferir suas respostas do exame. "Eu vou ficar tranquila para semana que vem. Depois a gente vê o que é que dá", finalizou.