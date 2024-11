Enem: alunos de Feira de Santana participam de ação de acolhimento da SEC

Candidatos de Feira de Santana têm ação de acolhimento da SEC para o Enem - Foto: Mayara Fernandes/SEC

Em Feira de Santana, sede do Núcleo Territorial de Educação do Portal do Sertão (NTE 19), o secretário estadual de Justiça e Direitos e Humanos, Felipe Freitas, participou das ações da campanha "Tô com você no Enem", cujo objetivo é apoiar os estudantes que estão realizando as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O gestor recepcionou os candidatos que foram fazer as provas no Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand.

Ao chegarem às escolas da rede de ensino estadual para o exame, os candidatos receberam um kit preparado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), com lanche, água, squeeze e caneta transparente preta, modelo que deve ser utilizado para preenchimento das respostas.

"A prova do Enem é um instrumento importante, não só para o ingresso no Ensino Superior, mas, sobretudo, de avaliação geral do ensino e de aprofundamento da relação do sistema de ensino com o conjunto dos estudantes. O Governo da Bahia prioriza este momento como uma importante etapa de avaliação de toda a rede, e, também, de aprofundamento e apoio aos estudantes. Nesses dias, a Secretaria da Educação, junto com as outras secretarias do Governo do Estado, toma essa iniciativa de acolher, de abraçar os estudantes, de dizer que este é o momento de eles reforçarem a confiança neles mesmos, no seu próprio futuro e nos processos que cada um deles desenvolveu, ao longo de todo o ano", destacou o secretário Felipe Freitas.

Durante todo o ano letivo, a SEC investe em todo o processo de preparação do estudante, desde o incentivo à inscrição até a realização da prova, inclusive com a oferta do transporte nos dias do exame.

Em articulação com outras secretarias e prefeituras municipais, foi assegurada a gratuidade no metrô de Salvador e Lauro de Freitas, no transporte intermunicipal e nos ônibus coletivos da capital. Os estudantes que moram em localidades contaram com ônibus para a locomoção até o local da prova.

