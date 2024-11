Em Salvador, aluna elogia tema da redação do Enem: "Desenvolvimento muito bom"

Primeiro dia do Enem acontece neste domingo (3) - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Uma das primeiras alunas a sair do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no Colégio Estadual Manoel Novaes, no bairro do Canela, no primeiro dia da prova neste domingo (3), Alessandra Monteiro disse não ter encontrado grandes dificuldades para fazer a avaliação, especialmente a redação.

De acordo com a estudante de 18 anos, o tema da redação 'Desafios para a valorização da herança africana no Brasil' foi bom para ser explorado. "É um assunto que a gente tem bastante conhecimento, principalmente o povo daqui da Bahia, porque foi um assunto cultural. Então, o desenvolvimento foi muito bom", disse ela ao Grupo A TARDE.

Além do texto, Alessandra afirma que conseguiu dar conta do exame como um todo. "A prova em si também foi tranquila, os assuntos que a gente geralmente estuda no ensino médio. Foi ótimo", descreveu.

Alessandra também disse que acredita que vai tirar uma boa nota. "Estou confiante. Quero fazer direito na faculdade", finalizou.