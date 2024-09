‘Dicas Enem 2024’: confira tópicos para garantir aprovação em Biologia

Prova de Biologia será aplicada, este ano, no dia 12 de novembro - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Provas anteriores e temas como ecologia, evolução e genética são algumas das novas recomendações apresentadas no ‘Dicas do Enem 2024’ do A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O quadro reúne especialistas de diversas áreas curriculares para oferecer orientações essenciais aos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Na edição desta semana, o professor Digenal Cerqueira aborda os principais conteúdos que mais caem na prova de Biologia, que será aplicada, este ano, no dia 12 de novembro.

O vídeo, disponível no perfil do Instagram do A TARDE Educação, começa com o professor Digenal Cerqueira ressaltando que “estratégia de prova é extremamente importante para saber o que você vai buscar no texto”. Ele enfatiza que muitos temas se repetem no exame e que a Biologia é uma disciplina crucial e decisiva para a Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Entre os conteúdos indispensáveis no cronograma de estudos dos candidatos, Digenal destaca ecologia, evolução e genética. No entanto, ele faz um alerta específico sobre genética: “Se você estiver bem abafado, corre para os conteúdos que mais foram cobrados: primeira lei, cruzamento de monoibridismo e sistema A.B.O. Esses tópicos correspondem à maior porcentagem das provas de genética”, pontua.

Para os conteúdos de Evolução, o professor chama a atenção para as teorias de Lamarck e Darwin, abordando os pontos em comum, as diferenças e os problemas de cada uma. Ele também enfatiza a importância do tema especiação, que envolve o impedimento do fluxo gênico entre grupos.

“Com certeza essas dicas vão ser fundamentais para você arrasar ainda mais nessa prova do Enem”, finaliza o professor Digenal Cerqueira.

ASSISTA

Na última quarta-feira, 21, o ‘Dicas Enem 2024’ abordou os principais temas da prova de Química, com o professor Renato Souza.

>> Para assistir ao vídeo completo, clique aqui.

Dicas do Enem 2024

Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação lançou o quadro 'Dicas do Enem 2024'. O projeto oferece uma série de informações e orientações dinâmicas a fim de ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No 'Dicas Enem 2024', os estudantes terão contato com professores experientes de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos, no Instagram @atardeeducacao. Além disso, conteúdos com psicóloga e nutricionista ajudarão os candidatos a cuidar da saúde física e mental. Os conteúdos serão divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.