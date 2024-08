‘Dicas Enem 2024’: 5 dicas para mandar bem na prova de química

A edição do Enem 2024 está marcada para os dias 3 e 10 de novembro - Foto: Arquivo | Agência Brasil

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) são fundamentais para que os estudantes ingressem em instituições de ensino superior no Brasil, além de possibilitarem o acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). A edição do Enem 2024 está marcada para os dias 3 e 10 de novembro, e, para se prepararem adequadamente, os candidatos têm investido em estudos e estratégias para garantir um bom desempenho.

Para ajudar os estudantes nesta fase, o quadro 'Dicas do Enem 2024' oferece uma série de vídeos com orientações de especialistas em cada área curricular toda quarta-feira. Disponível no Instagram do A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o professor de Química, Renato Souza, compartilha cinco dicas para obter uma boa nota na prova.

Conhecer o edital

Para o professor Renato Souza, conhecer bem o edital da prova de química é importante. “Existem alguns conteúdos que você pode estudar e não estão lá [na prova]. Vou te dar um exemplo: modelos atômicos acabam em Bohr. Você não precisa estudar Sommerfeld, modelo quântico, porque a tendência em cair no Enem é nenhuma”, afirma o professor.

Habilidades e competências

A segunda recomendação do professor é desenvolver habilidades para aplicar o conteúdo em novas situações, especialmente no cotidiano. “Toda vez que você estudar o conteúdo de química, tente aplicar ele ao seu cotidiano, porque isso vai aparecer na sua prova, com certeza”, sugere Souza.

Tabela periódica

A tabela periódica, com seus 118 elementos químicos, é útil para estabelecer padrões de organização. No entanto, o professor Renato Souza alerta que o Enem não fornece a tabela periódica durante a prova. Portanto, é importante lembrar das famílias de elementos que mais aparecem no exame, como Alcalinos, Alcalino-Terrosos, Gases Nobres, Calcogênios e Halogênios.

Questões ambientais

Questões ambientais são sempre importantes e, segundo Renato Souza, devem ser vistas como oportunidades para acertar. “Você não pode deixar de lado Aquecimento Global, Buraco na Camada de Ozônio, porque são as questões fáceis que você precisa acertar, levando em consideração que você já conhece, que é a Teoria de Resposta ao Item (TRI)”, recomenda.

Química orgânica

Por fim, o professor destaca a importância da química orgânica. “Com certeza, vai ser o maior leque de questões que você vai ter na prova de química, e você sempre terá interações intermoleculares relacionadas com a parte orgânica, assim como os Caráter Ácido Base”. Sua última dica é: “estude muito bem as funções orgânicas, porque os demais assuntos vão sair com tranquilidade”.

Assista

Na última quarta-feira, 14, o ‘Dicas Enem 2024’ abordou os principais temas da prova de Física, com o professor Marcelo Fininho.

>> Para assistir ao vídeo completo, clique aqui.

Dicas do Enem 2024

Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , lançou o quadro 'Dicas do Enem 2024'. O projeto irá oferecer uma série de informações e orientações dinâmicas a fim de ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No 'Dicas Enem 2024' os estudantes terão contato com professores experientes de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos no Instagram @atardeeducacao. Além disso, conteúdos com psicóloga e nutricionista ajudarão os candidatos a cuidar da saúde física e mental. Os conteúdos serão divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.