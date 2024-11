Perdi o primeiro dia de prova do Enem, posso fazer o segundo? Veja

Estudantes podem atestar falta - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Ainda menos que no ano passado, este ano cerca de 26,6% dos estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) faltaram ao primeiro dia de prova, que aconteceu no último domingo, 3.

Por ter faltado o primeiro dia, muitos estudantes têm dúvida se devem participar ou não do segundo dia de provas. O estudante pode participar do segundo dia de provas e poderá solicitar a reaplicação da avaliação do primeiro dia.

No entanto, é necessário que o estudante esteja dentro de algumas situações. Dentre elas estão:

- Desastres naturais;

- Falta de energia elétrica;

- Erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante

O edital do Inep diz que os participantes que tiveram alguma doença infecciosa, como tuberculose, influenza humana A e B e Covid-19, podem solicitar a reaplicação da prova no período entre os dias 11 e 15 de novembro na Página do Participante. Se o pedido for aceito, a reaplicação será nos dias 10 e 11 de dezembro.