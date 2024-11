Confira quando sai gabarito e resultado final do Enem 2024

Primeiro dia do Enem aconteceu neste domingo - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Mais de 4,3 milhões de candidatos realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 neste domingo, 3. Foram realizados os exames de Linguagem, Código e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação.

Na próxima semana os inscritos farão as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática. O gabarito oficial será liberado pelo Inep no dia 20 de novembro.

Candidatos que faltaram por qualquer motivo neste domingo, poderão realizar a segunda parte e solicitar a reaplicação caso seja justificado. Só será realizada a etapa da prova que a ausência for justificada.

O resultado final do Enem 2024, uma das principais formas de ingresso no Ensino Superior, está previsto para ser divulgado no dia 13 de janeiro de 2025.