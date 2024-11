Estudantes relatam confiança para segundo dia de Enem

Estudante é morador do Retiro - Foto: Luiz Fabio Almeida | Ag. A tarde

O estudante Carlos Machado, de 17 anos, que deseja ingressar no curso de Análise de Sistema, foi o primeiro a chegar no Colégio Estadual de Vila Canária, para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Carlos conta que é a primeira vez dele fazendo o exame e que chegou cedo para não correr o risco de atrasar. Ele avaliou o primeiro dia de prova como cansativo e espera que este segundo seja mais tranquilo, mesmo sabendo que será desafiador.

“Cheguei bem cedo, porque vim do Retiro, peguei um ônibus, um metrô e outro ônibus para descer aqui na escola. Acredito que estou preparado, estudei bem para ficar tranquilo hoje, mesmo sabendo que é desafiador”, afirmou.

Já Ailan Cerqueira, de 19 anos, relata que as expectativas para o exame não estão muito altas, mas disse estar confiante. "Não foquei só no ENEM, e por conta disso eu não estou lá com aquela expectativa muito alta, mas eu estou indo confiante, para pelo menos conseguir ali entrar no que eu quero", disse o estudante, que tem farmácia como primeira opção de curso.