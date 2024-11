Enem 2024: 376 mil baianos farão exame neste domingo

Portões serão abertos às 12h e fechados às 13h - Foto: Raphael Müller | AG. A TARDE

No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 376 mil estudantes baianos resolverão as provas de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. As provas serão aplicadas das 13h30 às 18h30 (horário de Brasília). Os portões abrem às 12h e fecham às 13h.

Desta vez, os estudantes terão de responder 45 questões de múltipla escolha de matemática e suas tecnologias e outras 45 de ciências da natureza e suas tecnologias (conteúdos de física, química e biologia).

Quem não participou do primeiro dia de provas pode comparecer neste segundo, mas, caso não se enquadre nas regras para reaplicação, terá a pontuação divulgada apenas para autoavaliação.