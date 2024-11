Enem 2024: confira dicas para o segundo dia de exame

Portões serão abertos às 12h e fechados às 13h - Foto: Arquivo Pessoal/Agência Brasil

A segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicada neste domingo, 10, em todo o Brasil. Desta vez, os estudantes terão de responder 45 questões de múltipla escolha de matemática e suas tecnologias e outras 45 de ciências da natureza e suas tecnologias (conteúdos de física, química e biologia). As informações são do G1 Bahia.

Tire suas dúvidas sobre o exame:



1- Por quais questões começar?

No Enem, dois candidatos podem acertar exatamente o mesmo número de questões, mas tirar notas diferentes. Pode parecer estranho ou injusto, mas a explicação é o modelo de correção adotado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): Teoria de Resposta ao Item (TRI).

A TRI beneficia quem realmente se preparou para o exame. Por exemplo: se alguém acerta as questões mais difíceis, mas erra aquelas consideradas fáceis, tirará uma nota menor do que o aluno que foi mais "coerente" e só errou as complexas. Ou seja, é basicamente um sistema que tenta detectar os "chutes".

Por isso mesmo, é importante garantir que as perguntas mais simples estejam corretas. Melhor, então, começar por elas, antes que o cansaço aumente.

Na 1ª leitura: resolva todas as questões que podem ser solucionadas rapidamente.

Na 2ª leitura: encare as questões que deixaram apenas uma dúvida pontual.

Na 3ª leitura: faça as mais longas ou sobre assuntos não tão comuns no Enem.

2- É melhor "chutar" ou deixar em branco?

Por mais que a TRI, como explicamos acima, atribua menos pontos ao candidato que "chuta" as respostas (em comparação ao que tem um desempenho "coerente"), nunca deixe o gabarito em branco, explica João Pitoscio Filho, coordenador pedagógico do Curso Etapa.

"É melhor arriscar um 'chute cego' do que deixar uma questão sem resposta", afirma.

3- Quando passar as respostas a limpo? Só no fim?

O coordenador do Etapa recomenda que os candidatos façam a prova por partes, intercalando com o preenchimento do gabarito.

"Uma dica é dividir por blocos, ou seja, fazer entre 10 e 15 questões, passar as respostas para o gabarito e depois 'atacar' outro bloco", afirma.

Atenção: seguindo a dica número 1, o aluno não vai resolver a prova de forma linear. É preciso tomar cuidado, então, para não esquecer alguma questão e só perceber na hora de passar as respostas a limpo.

Quando decidir "pular" alguma pergunta, o ideal é fazer algum sinal gráfico ao lado do enunciado (pode ser um "x" ou um asterisco, por exemplo).

4- Quantos minutos gastar por questão?

No segundo domingo, serão 5 horas de prova. Para dar tempo de resolver as 45 questões de matemática e as 45 de ciências da natureza, a recomendação é que o aluno gaste, em média, 3 minutos por pergunta.

Mas não se desespere se levar mais do que isso para terminar alguma delas — as mais difíceis vão, sim, ser mais demoradas. Se perceber que está há muito tempo na mesma parte, passe para a próxima, de modo que garanta os acertos das mais fáceis. Depois, retome o desafio.

"O essencial é ter treinado durante o ano para entrar na prova com uma estratégia definida e testada", diz Pitoscio Filho.

Não é permitido usar relógio. Use como referência o que estiver na sala de aula.

5- Posso usar lápis para o rascunho das contas? Onde fazer os cálculos?

O Inep só permite que você use caneta preta, de tubo transparente, tanto para resolver as questões quanto para passá-las a limpo no gabarito. Nada de lápis, lapiseira, borracha ou corretivo.

É um desafio, de fato, não poder apagar nada, ainda mais com tão pouco espaço: o candidato só tem uma folha em branco para o rascunho, no fim do caderno de questões.

O coordenador do Etapa recomenda que sejam aproveitados aqueles pedacinhos em branco nas margens das provas. "E é melhor evitar rabiscar desnecessariamente", diz.

Horários de aplicação (no fuso de Brasília):

A que horas os portões do Enem abrem: 12h

A que horas os portões do Enem fecham: 13h

Quando começam as provas: 13h30

Até que horário é possível fazer o Enem: 18h30

Quem pode sair com o caderno de questões? Os que ficarem até os últimos 30 minutos.

O que levar no dia da prova

RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos);

Caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta (leve pelo menos duas para o caso de uma falhar);

Cartão de confirmação de inscrição;

Lanche (ideal é levar alimentos que deem energia, como chocolates, castanhas e barras de cereal) e água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo). Tudo poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala.

Documentos digitais de identificação que serão aceitos pelo Inep:

e-Título,

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital; e

RG Digital.

O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal --- capturas de tela não serão válidas. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado.

O que não levar no dia prova

Telefones celulares, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado;

Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens;

Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

Bebidas alcoólicas, cigarro e/ou drogas ilícitas.

Atenção: O envelope porta-objetos, lacrado e identificado, deve ser mantido debaixo da carteira desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

A partir das 13h (horário de Brasília), é permitido ir ao banheiro, desde que acompanhado pelo fiscal.