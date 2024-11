Enem: provas de exatas exigem interpretação de texto e análise crítica das questões

Provas da área de exatas (matemática) e ciências naturais (física e química, além de biologia) costumam dar dificuldade aos estudantes - Foto: Arquivo/Agência Brasil

Terror de uns e o paraíso de outros, as provas de exatas e ciências naturais são as grandes protagonistas neste domingo, 10, segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Indo além da memorização de fórmulas e diferentes macetes – que ajudam muito! –, essas provas têm demandado que os candidatos estudem interpretação de texto e desenvolvam pensamento crítico.

Por serem extensas, com diferentes conceitos e fórmulas, e diversos caminhos possíveis para resolver uma única questão, as provas da área de exatas (matemática) e ciências naturais (física e química, além de biologia) costumam dar dificuldade aos estudantes, explica o professor licenciado em física pela UFRB, André Maciel. “A prova de física em si, por exemplo, é mais conceitual. Então, não é preciso se preocupar apenas em gravar as fórmulas, mas sim ter uma boa base conceitual dos assuntos que são mais cobrados, como eletrodinâmica, ondas, mecânica e termodinâmica”, aponta o professor.

A interdisciplinaridade presente nas provas do Enem pede esse conhecimento amplo e é também o que a diferencia das outras avaliações que os estudantes fazem durante a formação. Nesse contexto, o estudante do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques (CEPPMM), Miguel Urpia Nascimento (17), aponta o quanto a experiência prévia ajuda no meu real da prova, seja como treineiro - nome dado aos estudantes que realizando o exame antes de estarem no 3º ano do ensino médio para treinar -, ou em simulados na escola.

“Fiz a prova ano passado como treineiro e muitos simulados na escola esse ano, o que ajudou bastante. Fiquei nervoso no primeiro dia, mas depois de ver o tema maravilhoso da redação, relaxei. Para o segundo dia estou tranquilo. Biologia, física e química não são as minhas melhores matérias, mas tenho muita facilidade com matemática. Meu pai é professor de matemática, então sempre foi algo presente em casa”, conta Miguel, que pretende cursar psicologia na UFBA, mas tem pensado também em Direito e Ciências Sociais.

Aulões

Miguel foi um dos alunos a participarem dos muitos aulões e simulados que a rede estadual de ensino realizou nas últimas semanas como parte da ação “Tô com você no Enem” da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). Uma ação que não foi fácil de ser planejada, explica o professor articulador do CEPPMM, Welton Maia. “Queríamos criar simulados e aulões que os deixassem motivados e os engajassem a participar, então tivemos que pensar bastante sobre as melhores formas de trazer isso para a sala de aula, sobretudo para que os alunos não se sentissem intimidados”, explica.

Assim, eles conseguiram replicar dois dias de prova do Enem para os estudantes - com todas as regras da prova real, do tipo de caneta ao tempo de duração -, buscando minimizar aquele esperado nervosismo dos jovens diante de um exame desse peso, que muitas vezes os desestabiliza até nas áreas que têm mais facilidade. “Para os inscritos, os simulados foram um treino de gestão de tempo e estratégias. Para a galera que não se inscreveu, eles serviram para desmistificar a prova e fazer eles perceberem que o Enem não é inatingível”, explica Welton Maia.

Quem se sentiu mais preparado após os simulados foi o estudante do 3º ano do CEPPMM Yan Miqueias (18), que pretende cursar educação física. “O meu primeiro dia de prova foi tranquilo. Realmente me senti bem fazendo, sabe? Principalmente a redação. Nesse segundo dia, por outro lado, estou focado em fazer o melhor possível e me manter calmo, porque não são nem de longe as matérias que tenho mais facilidade. Sou bem de humanas, sabe?”, explica.

Chegar ao exame confiante é algo que exige muita estabilidade mental. E foi com o objetivo de dar dicas não apenas sobre a resolução das questões de provas, mas também conselhos para garantir o bem-estar físico e mental dos estudantes em momento tão crucial em suas vidas, que o A TARDE Educação lançou nas suas redes sociais o projeto “Dicas do Enem 2024”. As dicas, que vêm sendo dadas por especialistas há quatro meses alcançaram diversas frentes do conhecimento para que os conteúdos sejam transmitidos de forma didática e assertiva.

“Esta iniciativa buscou contribuir com os estudantes na preparação para o exame, oferecendo recursos de alta qualidade e estratégias eficazes. Elaborado por especialistas, nosso objetivo é proporcionar uma base sólida e contribuir para a melhoria dos resultados de maneira significativa e isonômica”, afirma Andrea Silveira, gerente executiva de Educação do Grupo A TARDE.

Conhecimento global

Por trabalharem diferentes conceitos, provas como a temida de matemática – que é isolada, com 45 questões apenas dela –, pedem um conhecimento global dos candidatos, explica a professora de matemática do 1º, 2º e 3º do ensino médio do Colégio Nilson de Souza Pereira (Mansão do Caminho), Leni Costa Pereira. “É importante ter a noção de que uma mesma questão pode ser resolvida usando conceitos diferentes. Não se prendam a uma forma só! Por isso refazer provas passadas foi importante nos últimos meses: fazer a mesma questão por vários caminhos também é uma boa maneira de aprender”, explica.

Foi em meio às muitas questões refeitas e simulados que Samara Jorge Santos (17), aluna do 3º ano do Colégio Nilson de Souza Pereira, descobriu que têm facilidade com a maioria das matérias, mas certa dificuldade com física. “Mas estou estudando para poder tentar mudar isso e conseguir aumentar o meu número de acertos, até porque quero cursar medicina e preciso de uma boa nota. Com o Enem, pretendo me inscrever na UFBA, mas também já me inscrevi no vestibular da Uneb e até, quem sabe, entrar na Bahiana de Medicina pelo Prouni”, conta.

Apesar da preocupação natural, já que dessa vez a prova é para valer e não treinamento, Samara teve um primeiro dia de prova muito positivo, assim como o seu colega de sala Tárcio Henrique Santos de Souza (18), que está no grupo dos que sentem facilidade em quase todas as matérias. “As minhas preferidas são as de humanas e linguagens, pois amo escrever e redação é a minha matéria favorita. Mas também gosto muito de química, e consigo lidar bem com matemática e as outras matérias naturais”, conta o estudante, que pretende se inscrever na UFBA e na Uneb. Primeira opção? Direito. Segunda? Psicologia, “gostaria de explorar o cérebro humano, entender como funciona”, afirma.

Por onde começar em meio a tantos cálculos, conceitos e fórmulas? Pelas questões que o candidato considerar fáceis, afirma o professor de física André Maciel. “A prova do Enem utiliza do TRI (Teoria de Resposta do Item) para fazer a conta da nota do estudante e esse índice depende da taxa de acertos da maioria dos alunos. Então é necessário que o aluno acerte principalmente as questões mais fáceis. E uma dica: beba bastante água durante o exame, pois ajuda na oxigenação do cérebro durante a prova. No mais, uma boa prova a todos e que você consiga alcançar seus objetivos”, deseja.