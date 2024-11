Matemática e Ciências da Natureza movimentam 2º dia de provas do Enem

Hoje é o dia de enfrentar os cálculos - Foto: Alexandre Campbell/IMPA

Passado o nervosismo da redação e das provas de Ciências Humanas e Linguagens, hoje é o dia de enfrentar os cálculos, conceitos e fórmulas de Matemática e Ciências da Natureza. É o momento de respirar fundo, conferir se a caneta e o documento estão no bolso, beber água e, então, dar o melhor de si. “Sabemos que é difícil buscar essa tranquilidade, mas o candidato precisa ter em mente que está preparado e internalizar que está chegando ao fim: tudo o que foi feito foi muito bem feito, e o dia da prova é só um detalhe”, aconselha o professor de Geografia, Ricardo Behrens.

Ricardo é um dos educadores que, em 2016, deu início ao projeto Cine Aulão, que está em sua 7ª edição e leva professores e candidatos do Enem — cerca de 700 só no último sábado — até salas de cinema para revisar de forma descontraída os assuntos que mais aparecem no exame. O projeto, que é gratuito e seleciona os participantes por meio de sorteio, acontece em parceria entre a Unijorge e o Cinemark Salvador Shopping, reunindo estudantes da rede pública, privada e de cursinhos preparatórios de toda a capital baiana.

“O cinema oferece ao aluno divertimento e relaxamento, o que eles precisam na véspera da prova. A gente sai do modelo tradicional de revisão na sala de aula, vem para o cinema e consegue aliviar um pouco da pressão que naturalmente existe no dia anterior à prova”, explica Ricardo.

“Aprendi coisas que não sabia no Cine Aulão. Além disso, é uma ação que nos ajuda a manter o assunto fresco. Tenho facilidade com exatas, então estou confiante”, conta o estudante do Colégio Antônio Vieira, André Oliveira (17), que pretende cursar Ciências da Computação.

Para a aluna do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia (CEEBC), Laís Lima (17), projetos como o Cine Aulão são muito importantes nesse momento.

“É uma aula interessante e diferente das que temos na escola. Acho, inclusive, que ações como essa deveriam ser feitas mais vezes, não só para o Enem, mas para outros tipos de concurso também. É um tipo de projeto que nos estimula a estudar e aprender, mas também nos ajuda a relaxar, principalmente pela mudança de ambiente”, afirma Laís, que pretende cursar Psicologia ou Filosofia. Com pensamentos positivos para o segundo dia de prova, Laís conta que fez uma boa primeira prova, mas sentiu falta de mais fatos e personalidades históricas brasileiras na prova de História.

Quem sentiu o mesmo foi a também aluna do CEEBC, Maria Eduarda Cardoso (18). “Achei que a prova ia ser mais difícil e fiquei com medo de não saber responder nada, mas estava tranquila. Para este segundo dia, como não sou muito boa em Exatas, estou focando nas dicas e estratégias”, afirma Maria Eduarda.

Apoio

E quem vai mais uma vez acompanhar milhares de candidatos neste segundo dia de Enem é a Secretaria de Educação (SEC), Rowenna Brito, por meio da ação “Tô com você no Enem”. Equipes da SEC estarão espalhadas por dez colégios estaduais de Salvador, distribuindo água, canetas, materiais e mensagens motivacionais, enquanto outras equipes estarão nas estações de metrô da Paralela e Tamburugy, orientando os estudantes. Vale lembrar que o uso do metrô (qualquer linha) será gratuito hoje para os candidatos do Enem, basta apresentar documento com foto e o comprovante de inscrição.

Também vale lembrar que os portões abrem às 12h e fecham às 13h e que os estudantes devem levar caneta de tinta preta em embalagem transparente, documento de identificação com foto, lanchinhos leves e água. Boa Prova!