Enem 2024: confira horários do segundo dia de exame

Prova terminará mais cedo - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

O Enem 2024 está chegando ao fim. Neste domingo, 10, os candidatos enfrentarão as 45 questões de Matemática e as 45 de Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física). Assim como no primeiro dia, a prova começa às 13h30, com os portões fechando às 13h. Porém, neste domingo, a prova terminará mais cedo, às 18h30. A partir das 18h, os participantes poderão sair do local de prova levando seus cadernos de questões.

Horários Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Saída permitida sem o caderno de questões: 15h30

Saída permitida com o caderno de questões: 18h

Fim das provas no segundo dia: 18h30