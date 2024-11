Veja os premiados da 6ª Concurso Cultural Jovem Jornalista 2024

Premiação ocorreu na noite desta terça-feira, 12 - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

Já era noite quando a plateia ansiosa recebeu os nomes de Isabela Francine, Elias Xavier, Sarah Kelly, Max Suilly, Ruan Filipe, Luan Pablo, João Gabriel, Deane Souza e José Gabriel como premiados da 6ª (sexta) edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ), promovido pelo programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, realizado nesta terça-feira, 12, no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador.

A premiação contemplou três modalidades: Tirinhas, Videorreportagem e Artigo de Opinião, que se debruçaram sobre o tema “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial”.

O concurso foi voltado para estudantes do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de professores orientadores das redes municipais e estaduais da Bahia, parceiras do Programa.

Os vencedores conquistaram smartphone, tablet, notebook e uma hospedagem em um resort. Além dos alunos, os professores também foram contemplados com um prêmio.

Confira os premiados:

Tirinhas

1° lugar: Sarah Kelly Lima, sob orientação da professora Jaqueline Santos, Escola Municipal Prof. Manoel de Almeida Cruz, em Salvador;

2° lugar: Elias Oliveira Xavier, sob orientação da professora Sandra Alves, Escola Municipal Reverendo Rodrigo Silva Santana, em Simões Filho;

3° lugar: Isadora Francine Pessoa dos Santos, sob orientação da professora Lirane Cássia, Escola Municipal General Labotut, em Salvador.

Videorreportagem

1° lugar: Max Suilly dos Santos Castro, orientado por Gabriel Magalhães Silva, da Escola Municipal Professor Avalino Nunes Rodrigues, em Sítio do Mato;

2° lugar: Ruan Filipe Alcântara, orientado por Cristiane de Araújo Ferreira, da Escola Municipal Denise Tavares, em Camaçari;

3° lugar: Luan Pablo Jesus, orientado por Agildo da Hora Ferreira Sobrinho, do Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite, em Simões Filho.

Artigo de opinião

1° lugar: João Gabriel Santos de Oliveira, orientado por Emanuele da Silva Pereira Peruzzo, do Centro Territorial de Educação Profissional do Baixo Sul, em Gandu;

2° lugar: Deane Souza Mendes, orientada por Reginaldo Silva Araújo, do Colégio Estadual do Campo Filinto Justiniano Bastos, em Seabra;

3° lugar: José Gabriel Brito Alencar, orientado por Joázila dos Santos Nascimento, do Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão do São Francisco, em Juazeiro.

A 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista tem apoio do Governo da Bahia, Escola SESI, Bahiagás e Suzano.